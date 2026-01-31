La sinistra passa dalle ossessioni alle visioni | vede la Meloni ovunque

La politica italiana si ritrova spesso a discutere di visioni e ossessioni, ma questa volta il caso diventa quasi reale. Durante il restauro di un affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina, alcuni testimoni hanno riferito di aver visto figure e simboli che sembrano uscire dal quadro, creando un effetto quasi

Tra illusioni ottiche e ossessioni politiche ci mancavano le visioni. Il restauro di un affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina provoca strane, "sinistre" allucinazioni. Al punto che c'è chi vede sul volto di un angelo lì raffigurato il volto di Giorgia Meloni. Il commento del direttore Daniele Capezzone. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La sinistra passa dalle ossessioni alle visioni: vede la Meloni ovunque Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina Quando il teatro invita a riflettere. Dalle ossessioni alle vergini giurate Questa sera il teatro diventa uno specchio delle emozioni più intense. Meloni attacca la sinistra: "Manovra per ricchi? Ci vuole coraggio...". Salvini scatenato sui migranti: fuori dalle palle Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina Argomenti discussi: La sinistra, tra l’ipocrisia dell’ordine mondiale e l’antimperialismo degli imbecilli; Segnalate i docenti di sinistra. Le liste di proscrizione della destra; Via i tombini fascisti? Anche no. Perfino la sinistra contro una proposta choc; Il gruppo misto che non ti aspetti. L'ex calendiana trova (a sorpresa) il minisindaco Ciaccheri. Fascisti fuori da Montecitorio: la sinistra insorge e salta tutto, la divisione della Lega passa dalla remigrazione alla CameraPer qualche ora, incredibile ma vero, Lorenzo Fontana, presidente della Camera e leghista della vecchia scuola, di quelli che sopportano la svolta di Salvini solo per amor di voti e se incrociano Vann ... msn.com Italia, Nepal, Parigi. La sinistra riparta dalle piazzeNella giornata di ieri abbiamo assistito a una straordinaria mobilitazione di una società civile, unita e consapevole, come non si vedeva da anni nel nostro Paese. Dalla provincia ai grandi centri, si ... huffingtonpost.it Con buona pace della sinistra, gli italiani sono dalla parte del governo Meloni! - facebook.com facebook Per la sinistra Meloni è “la ragazza della Garbatella”. Non è una battuta. Sapete cos’è È una tecnica. Serve a sminuire un premier perché è donna e perché è di destra. È un meccanismo antico e vigliacco, che ho subito spesso: se sei una donna non allineat x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.