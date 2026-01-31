La sinistra passa dalle ossessioni alle visioni | vede la Meloni ovunque

Da iltempo.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La politica italiana si ritrova spesso a discutere di visioni e ossessioni, ma questa volta il caso diventa quasi reale. Durante il restauro di un affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina, alcuni testimoni hanno riferito di aver visto figure e simboli che sembrano uscire dal quadro, creando un effetto quasi

Tra illusioni ottiche e ossessioni politiche ci mancavano le visioni. Il restauro di un affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina provoca strane, "sinistre" allucinazioni. Al punto che c'è chi vede sul volto di un angelo lì raffigurato il volto di Giorgia Meloni. Il commento del direttore Daniele Capezzone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La sinistra passa dalle ossessioni alle visioni: vede la Meloni ovunque

