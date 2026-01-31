La sinistra già si prepara a sfasciare le città mentre il mondo ci guarda

La tensione sale tra le piazze italiane. A Milano, si è svolta una manifestazione contro l’Ice, con scene che sono sembrate più una protesta che una semplice dimostrazione. A Torino, i manifestanti di Askatasuna si sono già detti pronti a scendere in strada, annunciando la possibilità di una vera e propria battaglia. Mentre le Olimpiadi si avvicinano, il circo politico e i movimenti di sinistra continuano a muoversi, alimentando una situazione che rischia di esplodere in qualsiasi momento.

A Milano surreale manifestazione anti Ice, a Torino Askatasuna pronta alla guerra. Arrivano le Olimpiadi e il circo rosso, con le sue coperture istituzionali, si attiva. Holiday on Ice. Traballando sui pattini, la sinistra gruppettara si appresta a salutare le Olimpiadi italiane con il consueto spirito istituzionale e proattivo, animata dalla volontà di collaborare all'immagine positiva dell'Italia nel mondo. Programma: cortei, occupazioni, incendi, agguati, lacrimogeni, scioperi a sorpresa. Oggi a Milano e Torino vanno in scena le prove generali con due nobili motivazioni: impedire che Barney, Fred e John (i 3, diconsi tre, ufficiali dell'Ice, l'agenzia federale Usa) mettano piede in città e partecipare al gioco dello «sfascio libero» di Askatasuna.

