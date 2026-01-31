La presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, Concettina Epifanio, chiede di mettere da parte le rivalità politiche sulla riforma delle carriere dei magistrati. In un intervento diretto, Epifanio ha sottolineato che questa questione va affrontata seriamente, senza usarla come arma politica. La sua voce si aggiunge al dibattito aperto, invitando a concentrarsi sui reali bisogni del sistema giudiziario.

La presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, Concettina Epifanio, ha lanciato un monito chiaro e urgente: la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati non deve essere ridotta a strumento di battaglie politiche. L’intervento è avvenuto durante la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, un momento istituzionale che ogni anno segna il rinnovo del lavoro delle corti. La magistrata ha sottolineato che la discussione sulla riforma – che prevede la separazione tra carriera giudiziaria e carriera di cariche istituzionali come il Procuratore Generale – va affrontata con serietà, non come campo di battaglia tra poteri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La separazione delle carriere merita un dibattito serio, non strumentalizzazioni politiche.

