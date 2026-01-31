La nomina di Kevin Warsh come nuovo governatore della Federal Reserve potrebbe portare stabilità ai rendimenti obbligazionari a lungo termine negli Stati Uniti. Trump ha annunciato la sua scelta, ora in attesa di conferma dal Senato, e gli investitori sperano che questa mossa aiuti a calmare i mercati dei titoli di Stato.

La nomina di Kevin Warsh a governatore della Federal Reserve, annunciata dal presidente Donald Trump e in attesa di approvazione dal Senato, potrebbe rappresentare un segnale positivo per i titoli di Stato a lunga scadenza negli Stati Uniti. L’ufficializzazione avverrà a maggio, dopo la conclusione del secondo mandato di Jerome Powell, e segna un cambio di rotta rispetto alle aspettative che vedevano come favorito il nome di Kevin Hassett. Warsh, nato nel 1970, ha già maturato esperienza nel sistema della Fed, essendo entrato nel Consiglio dei Governatori nel 2006 a soli 35 anni, il più giovane mai nominato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La scelta di Warsh potrebbe stabilizzare i rendimenti obbligazionari a lungo termine

Approfondimenti su Warsh Governatore

Donald Trump ha scelto Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve.

Ultime notizie su Warsh Governatore

Argomenti discussi: Kevin Warsh è il nuovo presidente della Fed: la scelta di Trump; Trump nomina Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve; Nomina di Kevin Warsh a presidente della Fed: cosa significa per i tassi di interesse USA?; Trump nomina Kevin Warsh nuovo presidente della Fed. Finisce l’era Powell.

Kevin Warsh: La Nuova Nomina di Trump alla Federal Reserve e le sue Implicazioni EconomicheKevin Warsh è stato nominato nuovo presidente della Federal Reserve, una decisione strategica da parte di Trump in un contesto di sfide economiche significative. notizie.it

Oro e argento, perché i prezzi crollano dopo la nomina di Warsh alla Federal ReserveL’oro cala del 7% e torna verso quota 5000 dollari. L’argento crolla del 17% e scende sotto quota 100 dollari ... corriere.it

Chi è Kevin Warsh, l'ex falco che Trump vuole alla Fed per tagliare i tassi. La scelta del nuovo presidente della Federal Reserve ha generato non pochi dubbi, data la sua avversione alla moneta facile. Di Stefano Cingolani - facebook.com facebook

