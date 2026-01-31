Elisa Scappazzoni torna a parlare dopo essere stata esclusa dai progetti del Comune di Bolano. L’ex assessore ai Servizi sociali si difende, reagendo alle accuse del sindaco Paolo Adorni, che l’ha silurata a causa di contrasti interni alla giunta. La vicenda continua a fare discutere, mentre lei ribadisce di non aver abbandonato la battaglia.

Elisa Scappazzoni non ci sta. L’ex assessore ai Servizi sociali del Comune di Bolano, silurata dal sindaco Paolo Adorni dopo l’emergere di contrasti all’interno della giunta, replica sul punto dopo l’articolo pubblicato nell’edizione di ieri de La Nazione. "Nella mia prima esperienza da assessore con delega ai Servizi Sociali, lavorando con abnegazione abbiamo conseguito risultati significativi, e abbiamo contribuito a rendere il Comune di Bolano un punto di riferimento per i servizi sociosanitari della bassa Val di Vara, ottenendo un risultato fondamentale come la costruzione della nuova Casa di Comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Scappazzoni rilancia: "Esclusa dai progetti"

