La sanità è transfrontaliera | Italia e Svizzera collaborano voucher di cura e sistemi di telemonitoraggio

Iniziano i lavori del progetto Interreg «IN3C» tra Italia e Svizzera. Le due regioni collaborano per migliorare i servizi sanitari e di assistenza ai cittadini di frontiera. A Chiavenna, le autorità hanno annunciato l’uso di voucher di cura e sistemi di telemonitoraggio per facilitare le cure. L’obiettivo è rendere più semplice e rapido l’accesso alle prestazioni sanitarie, eliminando le barriere tra i due paesi. La collaborazione punta a rafforzare il welfare e a garantire servizi più efficaci ai residenti delle zone di

Chiavenna (Sondrio) – Unità d’intenti tra Valchiavenna e Val Bregaglia in materia di welfare: è al via il progetto Interreg «IN3C» per una montagna senza confini. Le popolazioni delle due valli, seppure appartenenti a due stati diversi, sono storicamente legate. La montagna non più limite, ma laboratorio di innovazione dove la cura della persona supera le frontiere. È questo il messaggio che emerge dall’approvazione del progetto IN3C – Intrecci di cura, comunità e confine, inserito ufficialmente tra le iniziative strategiche finanziate dal Programma Italia-Svizzera 2021-2027. Un’infermiera al lavoro all’interno di una Rsa (Foto di repertorio) Valtellina, Olimpiadi a tutta salute: come sono state potenziate le strutture sanitarie a Bormio, Sondalo e Livigno Sinergie per le cure . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

