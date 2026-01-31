La salute delle donne con neoplasia ginecologica incontro al Garibaldi Nesima

Questa mattina l’auditorium del “Garibaldi-Nesima” a Catania ha accolto un pubblico di medici e operatori sanitari. L’incontro ha messo al centro il tema della salute delle donne con neoplasia ginecologica, con un focus su come affrontare la cura oltre la terapia. Durante il seminario, professionisti hanno condiviso esperienze e aggiornamenti sulla gestione di queste patologie, sottolineando l’importanza di un approccio multidisciplinare. La giornata si è svolta in un clima di confronto diretto, senza fronzoli, puntando a migliorare le pratic

CATANIA (ITALPRESS) – Questa mattina l'Auditorium del Dipartimento Materno Infantile del Presidio Ospedaliero "Garibaldi-Nesima" di Catania ha ospitato un momento di confronto e riflessione dedicato alla salute delle donne: l'evento formativo ECM "La salute delle donne con neoplasia ginecologica: la cura oltre la terapia", promosso dal Dipartimento Materno Infantile e dal Dipartimento Oncologico dell'ARNAS Garibaldi. Fin dalle prime ore della giornata, l'auditorium si è animato con la presenza di numerosi professionisti sanitari provenienti da diverse discipline, riuniti con un obiettivo comune: approfondire un modello di cura che non si limiti all'efficacia dei trattamenti, ma che sappia prendersi carico della persona nella sua interezza.

