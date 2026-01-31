la sala della colonna diventa tappa obbligata nel percorso visitatori del santuario di sm del carmine a firenze

La Sala della Colonna a Firenze entra nel percorso ufficiale del Santuario di Santa Maria del Carmine. Ora i visitatori possono scoprire questo spazio, uno dei più importanti all’interno della chiesa. La sala, conosciuta per la sua importanza storica e artistica, diventa una tappa obbligata per chi visita il santuario.

La Sala della Colonna, uno dei luoghi più significativi all’interno del Santuario di Santa Maria del Carmine a Firenze, è stata ufficialmente inserita nel percorso ufficiale di visita della struttura. L’annuncio, diffuso in occasione della riapertura delle sale storiche dopo un periodo di restauro, segna un passaggio strategico per la fruizione del patrimonio artistico e religioso della città. Il santuario, già noto per il ciclo di affreschi di Masaccio nella Cappella Brancacci, ora propone un itinerario più completo che include anche la Sala della Colonna, un ambiente di grande valore storico e architettonico, fino a oggi accessibile solo su richiesta o durante eventi speciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Da domenica 1° febbraio, i visitatori potranno scoprire la nuova Sala della Colonna, che si aggiunge al percorso della Cappella Brancacci e Santa Maria del Carmine.

