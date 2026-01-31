La Ruota della Fortuna doppi sensi e risatine | lo show di Gerry Scotti

Gerry Scotti entra in studio con il solito entusiasmo, pronto a far ridere il pubblico. La trasmissione si svolge tra doppi sensi, risate e qualche battuta scherzosa, mentre lo show continua senza sosta. Nonostante le polemiche e le accuse che circolano sul suo conto, il conduttore sembra deciso a non farle pesare e a concentrarsi sul suo spettacolo.

Gerry Scotti è entrato in studio con la solita carica. Una star in mezzo al suo pubblico, che non lo ha mai abbandonato, ignorando totalmente le accuse sul suo conto (corroborate da zero prove). L’amatissimo conduttore ha stretto qualche mano e si è fatto largo fino al centro sulle note di Uptown Girl. Ha anche raccontato un retroscena sul brano, di colpo tornando al tempo in cui la musica era tutta la sua vita (lavorativa). Proprio questa gran serenità nel suo approccio alla conduzione de La Ruota della Fortuna, lo spinge spesso a compiere dei passi falsi. Gerry Scotti e la “fidanzata” Samira Lui. 🔗 Leggi su Dilei.it

Ascolti tv, Sinner trascina il Nove. Duello infuocato tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: ecco chi ha vintoFormidabile Sinner sul Nove e Colpa dei sensi da del filo da torcere alla finale di Tali e quali. E' sempre testa a testa fra Affari tuoi e Ruota della fortuna ... affaritaliani.it

La Ruota della Fortuna, show di Gerry Scotti e Samira Lui (nonostante Corona) e polemica finale: Non ha sensoMentre impazza la bufera dopo gli attacchi di Corona, Scotti e Samira Lui guidano una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Critiche del web agli autori: cosa è successo nella puntata del 30 gennai ... libero.it

