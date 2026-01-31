La Robur saluta anche il vice mister E’ stato risolto il contratto di Nico Lelli

La Robur saluta Nico Lelli, il vice mister. La società ha deciso di risolvere il contratto, chiudendo così un capitolo dopo la separazione da Tommaso Bellazzini. Lelli lascia la squadra senza fare annunci ufficiali, mentre si cerca di capire quali saranno i prossimi passi per il club.

Dopo la separazione da Tommaso Bellazzini, il Siena ha salutato anche il suo vice, Nico Lelli (nella foto). Se mercoledì scorso, il socio di maggioranza bianconero, Patrick Englund, aveva parlato di "posizione in fase di valutazione", alla fine anche il giovane mister, riportato a Siena proprio da Bellazzini, proseguirà altrove la propria carriera. "Il Siena Fc – si legge nella nota ufficiale – comunica di aver raggiunto un accordo con Nico Lelli per la conclusione del contratto che lo legava al club nel ruolo di vice allenatore. La società desidera ringraziare Nico Lelli per il lavoro svolto con dedizione e professionalità, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera personale e professionale". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

