La riflessione di Patrignani Confcommercio | Cittadinanza onoraria a chi promuove le imprese

Il consiglio comunale di Cesena ha respinto la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati. La decisione ha suscitato polemiche, mentre alcuni consiglieri hanno sottolineato come la questione divida l’opinione pubblica. La proposta era stata avanzata dalla coalizione di Fondamenta-Alleanza Verdi Sinistra, che vedeva in Albanese un simbolo di impegno internazionale. Ora, resta da capire come reagirà la città e se ci saranno ulteriori mosse su questo fronte

Il presidente di Confcommercio cesenate, Augusto Patrignani, prende spunto dalla vicenda per "una riflessione più ampia" E' stata la settimana che ha visto il consiglio comunale di Cesena bocciare la proposta di Fondamenta-Alleanza Verdi Sinistra di conferire la cittadinanza onoraria alla giurista Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i territori palestinesi occupati. Il presidente di Confcommercio cesenate, Augusto Patrignani, prende spunto dalla vicenda per "una riflessione più ampia". "Se scorriamo l'elenco dei cittadini insigniti di tale onorificenza nel Comune di Cesena, troviamo una straordinaria galleria di personalità della cultura, della società e della politica: figure di altissimo profilo, come Nelson Mandela, o testimoni della memoria e della storia come il sopravvissuto ad Auschwitz Sami Modiano - afferma Patrignani -.

