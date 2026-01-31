La retrospettiva di Jeff Wall a Torino si chiude | opere che interrogano la memoria e il tempo attraverso immagini ibride

Si chiude a Torino la mostra dedicata a Jeff Wall, uno dei fotografi più importanti della scena contemporanea. L’esposizione ha offerto al pubblico un viaggio tra immagini che sfidano il tempo e la memoria, con opere che mescolano realtà e finzione. Gli spettatori hanno potuto riflettere su come le immagini possano catturare non solo un momento, ma anche un ricordo o un’idea più ampia. La mostra termina con un’ultima occasione di entrare nel mondo complesso e innovativo di Wall.

Si chiude a Torino la mostra dedicata a Jeff Wall, uno dei maestri più influenti della fotografia contemporanea, con un'ultima occasione per visitare un percorso che ha coinvolto il pubblico in un dialogo profondo con il tempo, la memoria e la natura stessa dell'immagine. La retrospettiva, ospitata nelle sale di Gallerie d'Italia in centro città, ha offerto un'esperienza immersiva che va oltre la semplice esposizione di opere: ha proposto una riflessione sul modo in cui la fotografia, tradizionalmente associata al momento istantaneo, può diventare un medium per raccontare storie complesse, cariche di suggestioni narrative e di tensioni emotive.

