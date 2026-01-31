La ’rete della sinistra’ Nasce un percorso per mettere insieme le anime dell’opposizione

La nascita di un percorso condiviso tra le forze di opposizione prende forma a Genova. Durante un’assemblea nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale, il segretario della Cgil, Nicola Del Vecchio, ha parlato di un vuoto di discussione tra le forze di sinistra e della necessità di riempirlo. Molti presenti hanno condiviso questa esigenza di trovare punti di incontro e di confronto.

"Mancano luoghi di confronto e c'è un vuoto di discussione che va colmato". Così ha esordito il segretario della Cgil, Nicola Del Vecchio, dando voce a un sentimento condiviso da molti dei presenti all'assemblea pubblica organizzata dall'associazione ' Ragazzi e ragazze del Bar Eden – per una rete della sinistra' che si è tenuta nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale. Dalla platea e dagli interventi emersi nel corso del dibattito è apparso chiaro come la proposta di costruire una 'rete della sinistra' non sia soltanto un'ipotesi astratta ma una possibilità concreta, favorita dalla vasta e plurale partecipazione all'iniziativa.

