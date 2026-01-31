La pizza torna a essere il piatto che rappresenta l’Italia nel mondo. Dopo anni di discussioni e cambiamenti, questa specialità gastronomica si conferma come simbolo di identità nazionale. Radicata nel Sud, la pizza conquista anche altre regioni e vette internazionali, mantenendo intatto il suo ruolo di ambasciatrice del gusto italiano.

La pizza, simbolo gastronomico per eccellenza dell’Italia, sta ritornando a essere un emblema di identità nazionale, radicato nel Sud ma diffuso ovunque. Napoli, con la sua tradizione millenaria, rimane il cuore pulsante della pizza, ma oggi il suo impatto va ben oltre i confini della Campania. Il piatto, nato come cibo popolare e cresciuto fino a diventare un fenomeno globale, ha superato il confine del cibo da asporto per diventare un’istituzione culturale. Le sue origini si perdono nel tempo, ma è nel XIX secolo che la pizza napoletana si afferma come riferimento per qualità, metodo di cottura e ingredienti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La pizza torna a essere simbolo di identità italiana, radicata nel Sud ma diffusa ovunque

