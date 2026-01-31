La pista da sci è arrivata in centro a Monza | chi potrà sciare e quanto resterà

Un’iniziativa insolita porta lo sci nel cuore di Monza. Oggi e domani, in piazza Trento e Trieste, si può provare a sciare su una pista temporanea allestita appositamente per l’arrivo di Tina e Milo, le mascotte delle Olimpiadi invernali. La città si trasforma in una piccola stazione sciistica, anche se solo per un weekend. La pista resterà aperta per chi vuole cimentarsi e vivere un’esperienza diversa nel centro della città.

Un weekend per sciare in centro a Monza. Per l'occasione dell'arrivo dell'arrivo di Tina e Milo, mascotte delle Olimpiadi invernali la cui fiaccola attraverserà la città, oggi, 31 gennaio, e domani 1 febbraio, in piazza Trento e Trieste sarà possibile sciare grazie ad una particolare pista da sci. Le due mascotte saranno in piazza Trento e Trieste dalle 13 alle 17,30 di oggi, sabato 31 gennaio. Una piazza dove per questo weekend, è presente la speciale pista da sci di fondo. È realizzata con un materiale sintetico di nuova generazione, chiamato Neveplast, che riesce a simulare perfettamente la neve lungo il suo percorso da 170 metri che si snoda nella piazza.🔗 Leggi su Monzatoday.it

A Monza, nel cuore della città, sarà possibile sciare per un weekend grazie a una pista temporanea di 170 metri di sci di fondo allestita in piazza Trento e Trieste.

A Monza si prepara un evento speciale in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica, previsto per mercoledì 4 febbraio, in vista delle Olimpiadi Milano Cortina.

