La piramide alimentare si capovolge, lasciando molti a chiedersi come si mangia bene in tempi moderni. A gennaio 2026, questa immagine torna a far parlare di sé, ma in modo diverso, con una versione rovesciata che cambia le regole del gioco. La domanda resta aperta: cosa bisogna davvero mettere nel piatto per stare bene?

A gennaio 2026 la piramide alimentare è tornata al centro della conversazione, ma in versione rovesciata. Negli Stati Uniti la nuova grafica, legata alle linee guida 2025-2030, è stata presentata dal Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr e ha riacceso il confronto su un punto molto concreto: che cosa significa, oggi, mangiare cibo vero e ridurre gli ultraprocessati. La scelta della piramide capovolta è tutt’altro che neutra: è un messaggio visivo pensato per essere ricordato in un istante, più potente di una tabella e più “politico” di un elenco di raccomandazioni. Non sorprende che abbia diviso subito. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La piramide alimentare si capovolge, ma la domanda resta: come si mangia sano oggi?

L’amministrazione Trump ha introdotto modifiche significative nella piramide alimentare statunitense, influenzando le abitudini alimentari di milioni di persone.

Gli Stati Uniti modificano le linee guida nutrizionali, invertendo la tradizionale piramide alimentare.

