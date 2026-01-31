La piramide alimentare si capovolge ma la domanda resta | come si mangia sano oggi?
La piramide alimentare si capovolge, lasciando molti a chiedersi come si mangia bene in tempi moderni. A gennaio 2026, questa immagine torna a far parlare di sé, ma in modo diverso, con una versione rovesciata che cambia le regole del gioco. La domanda resta aperta: cosa bisogna davvero mettere nel piatto per stare bene?
A gennaio 2026 la piramide alimentare è tornata al centro della conversazione, ma in versione rovesciata. Negli Stati Uniti la nuova grafica, legata alle linee guida 2025-2030, è stata presentata dal Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr e ha riacceso il confronto su un punto molto concreto: che cosa significa, oggi, mangiare cibo vero e ridurre gli ultraprocessati. La scelta della piramide capovolta è tutt’altro che neutra: è un messaggio visivo pensato per essere ricordato in un istante, più potente di una tabella e più “politico” di un elenco di raccomandazioni. Non sorprende che abbia diviso subito. 🔗 Leggi su Amica.it
