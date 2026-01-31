La pezza dopo il caso del biglietto olimpico | il bambino lasciato a piedi sotto la neve avrà un ruolo nella cerimonia d’apertura

La Fondazione Milano Cortina 2026 ha deciso di coinvolgere Riccardo Zuccolotto, il bambino di 11 anni di Belluno che lo scorso martedì si è trovato a piedi sotto la neve. Il ragazzino era stato lasciato a terra dal bus che lo avrebbe riportato a casa, perché non aveva il biglietto olimpico da dieci euro. Ora, Riccardo avrà un ruolo speciale nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro. La proposta arriva come una risposta concreta alla vicenda, che aveva suscitato molte polemiche.

La Fondazione Milano Cortina 2026 ha proposto un ruolo nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro a Riccardo Zuccolotto, il bambino di 11 anni del bellunese che martedì scorso è stato costretto a scendere sotto la neve dal bus che doveva riportarlo a casa da scuola perché non aveva il " biglietto olimpico " da dieci euro. La famiglia del bambino ha accettato la proposta. "Pensavo fosse uno scherzo di qualche burlone", ha detto Vera Vatalara, la madre del bambino, raccontando all'Ansa la telefonata ricevuta da Giovanni Malagò, presidente della Fondazione, che invitava appunto il figlio Riccardo a presenziare all'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.

