La nuova stella della Masia si chiama Hugo Garces | le sue skills fanno impazzire il web

Durante la finale dell'Alkass International Cup, torneo giovanile a Doha, Hugo Garces ha mostrato tutte le sue qualità. Con una prestazione da incorniciare, il giovane talento ha fatto impazzire il pubblico e i social, lasciando tutti a bocca aperta.

Durante la finale dell'Alkass International Cup, torneo giovanile dedicato alla categoria Under 17 che si tiene a Doha, Hugo Garces ha fatto faville. Il centrocampista della Masia si è messo in mostra con questo gol contro il Psg. La partita finisce poi 5-2 per i blaugrana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La nuova stella della Masia si chiama Hugo Garces: le sue skills fanno impazzire il web Approfondimenti su Masia Under17 Eccellenze della ristorazione, il Cesenate conferma le sue stelle Michelin. Una sola nuova stella in Romagna Chi ha avuto la reazione più folle all’annuncio di Sanremo 2026? I video dei big fanno impazzire il web La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Masia Under17 Argomenti discussi: Frah Quintale in concerto a Bari: una nuova stella nell’estate del Locus festival; Una nuova Stella Michelin per Chef Paulo Airaudo del Luca’s; Luca Tramatzu, nuova stella della comicità sarda: Seguivo casi come Quirra, ora rido su tutto per sopravvivere; Stella McCartney x Jeff Koons: la capsule Primavera 2026 tra moda e arte. Andrea Stella porta la nuova McLaren nel mistero della Formula 1 2026Lunedì iniziano i test in vista della nuova stagione, quella della rivoluzione regolamentare più grande della storia della F1. Il vero indicatore di successo all’inizio non sarà una posizione in clas ... ilfoglio.it Mistero McLaren: la nuova F1 si vedrà solo ai test di Barcellona. Stella: «Sfruttiamo fino all'ultimo minuto. Papaya rules confermate, ma ci sarà qualche modifica»La McLaren, campione del mondo piloti e costruttori, riparte da zero nel 2026 con la MCL40: «Cambiano le regole ma noi siamo lo stesso gruppo vincente, Norris e Piastri liberi di lottare. Lo shakedown ... corriere.it An zai an wasa Hugo Garces (shekara 16) a matsayin an wasa mafi kyau watau MVP na Gasar Alkass U-17 Kofin Kasa da asa, wannan ya zama lambarsa ta 5 na kyaututtuka tun farkon shekara ta 2025. Sauran gasar da ya taa zama an wasa mafi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.