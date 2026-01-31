La nuova catena di comando di Al-Qaeda e l’asse opaco con l’Iran

Dopo la morte di Ayman al-Zawahiri, la rete di Al-Qaeda ha deciso di non indicare un nuovo capo ufficiale. Invece, la catena di comando si è fatta più sfuggente, con rapporti nascosti e un collegamento silenzioso con l’Iran. La mossa sorprende, considerando che in passato la leadership era sempre stata chiara. Ora, gli esperti parlano di un cambio di strategia, che potrebbe portare a una maggiore instabilità interna e a rapporti più segreti tra gruppi e Stati.

Dalla morte di Ayman al-Zawahiri, avvenuta nel 2022 in Afghanistan per mano della Cia, al-Qaeda ha scelto una strada controintuitiva: non nominare ufficialmente un nuovo leader. Nessuna proclamazione ufficiale del Comando Centrale, nessun messaggio simbolico, nessun volto o audio da offrire al nemico. Una scelta che, letta superficialmente, potrebbe apparire come un segnale di debolezza. In realtà, per gli apparati di sicurezza internazionali, è l'esatto contrario. Dietro il silenzio formale si muove una catena di comando stabile, riconducibile a Saif al-Adel, figura storica del jihadismo globale e oggi ritenuta il perno reale dell'organizzazione.

