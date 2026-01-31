La Nazionale che cerca campioni in rete L' Italia del cricket mondiale
L’Italia del cricket si muove alla ricerca di nuovi talenti. La nazionale cerca giocatori in rete, scoprendo storie di italiani che si sono avvicinati a questo sport in modi diversi. C’è chi arriva dall’estero, portando con sé esperienze di famiglia che hanno lasciato l’Italia in cerca di fortuna. E poi ci sono italiani cresciuti nel nostro paese, pronti a vestire la maglia azzurra e portare il cricket nel nostro sport. La strada è lunga, ma la passione cresce.
La Nazionale azzurra parteciperà ai primi Mondiali della sua storia. Il salto di qualità in campo è arrivato grazie agli oriundi. Sul sito della federazione c’è addirittura un form compilabile da giocatori con origini italiane, provenienti dai paesi del Commonwealth, desiderosi di vestire l’azzurro "C’è chi è nato in una famiglia che ha lasciato l’Italia per trovare fortuna. C’è chi invece si è spostato in Italia con la famiglia per migliorare la propria vita. Tutti noi abbiamo un legame molto forte con l’Italia”, racconta Harry Manenti. Ha 25 anni, è nato in Australia e a luglio ha trascinato la Nazionale azzurra di cricket ai primi Mondiali della sua storia: miglior giocatore del torneo di qualificazione, è nella rosa dei 15 che parteciperà alla rassegna in programma dal 7 febbraio in India e in Sri Lanka, specialità T20. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
