Donald Trump ha lanciato una serie di operazioni in tutto il mondo. Dalla Groenlandia all’Iran, passando per Cuba e il Venezuela, gli Stati Uniti cercano di rafforzare la propria presenza e influenzare i governi locali. In queste settimane, l’ex presidente ha aperto più fronti, con obiettivi chiari: difendere gli interessi americani e mettere sotto pressione i governi considerati ostili. La situazione resta tesa, con mosse che potrebbero avere ripercussioni su scala globale.

Dal Venezuela alla Groenlandia, passando per l’Iran e Cuba. Sono numerosi i fronti che, dal punto di vista geopolitico, Donald Trump ha aperto nelle scorse settimane. Tanto che, se ci si limitasse a una lettura superficiale, sembrerebbe essere avvalorata la tesi di quanti sostengono che il presidente americano agirebbe d’impulso, senza una chiara strategia alle spalle. Eppure le cose non stanno così. Il filo rosso che lega tutti questi dossier c’è. Ed è assai rilevante. La Casa Bianca punta infatti ad arginare i Brics e, in particolare, a salvaguardare il predominio globale del dollaro. A seguito della cattura di Nicolás Maduro, Washington ha iniziato rapidamente a incamerare il petrolio venezuelano. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La missione Usa: salvare il soldato Dollaro

