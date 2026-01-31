La metà mandato di Laura Castelletti | Attivato il 98% dei progetti

La vice sindaca Laura Castelletti ha annunciato che il 98% delle linee programmatiche del suo mandato sono state attivate. Ieri, in Consiglio comunale, ha presentato i risultati raggiunti finora, sottolineando come quasi tutti gli obiettivi prefissati siano stati realizzati. Un dato che dimostra l’impegno dell’amministrazione comunale nel portare avanti le proprie promesse.

"Il 98% delle linee programmatiche è stato attivato". Laura Castelletti apre da qui la relazione sullo stato di attuazione del programma di mandato, presentata ieri in Consiglio comunale. Una percentuale che sintetizza due anni e mezzo di amministrazione e che, allo stesso tempo, concentra su di.

