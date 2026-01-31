La mareggiata del ' 73 e le onde che distrussero il porto | com' è fatta la diga e perché stavolta ha resistito al ciclone Harry

La mareggiata del '73 si ripresenta con onde enormi e venti fortissimi, ma questa volta la diga ha retto. Le immagini sono simili a quelle del passato, con navi affondate e bacini alla deriva. La differenza è che, questa volta, le strutture portuali sono state messe in sicurezza e il porto ha resistito al ciclone Harry. La città respira, anche se i danni sono ancora evidenti.

Il 25 ottobre di 52 anni fa un uragano, con raffiche di vento fino a 120 chilometri orari, provocò gravi danni a infrastrutture e navi. Dalla cronaca dell'apocalisse alla ricostruzione della principale opera di tutela dello scalo, rimasta indenne alla violenta tempesta. L'esperto: "E' in grado di resistere a fenomeni di notevole entità" Onde gigantesche, vento, navi affondate, bacini alla deriva, infrastrutture portuali danneggiate. Un pezzo della città preso a schiaffi, il porto quasi completamente distrutto. È la cronaca dell'apocalisse, quella del 25 ottobre 1973. Alzi la mano chi, tra gli over 60-65, non ricorda quella funesta giornata, passata alla storia come "quella della mareggiata".

