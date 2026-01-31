La mareggiata del ' 73 e le onde che distrussero il porto | com' è fatta la diga e perché stavolta ha resistito al ciclone Harry

La mareggiata del '73 si ripresenta con onde enormi e venti fortissimi, ma questa volta la diga ha retto. Le immagini sono simili a quelle del passato, con navi affondate e bacini alla deriva. La differenza è che, questa volta, le strutture portuali sono state messe in sicurezza e il porto ha resistito al ciclone Harry. La città respira, anche se i danni sono ancora evidenti.

Il 25 ottobre di 52 anni fa un uragano, con raffiche di vento fino a 120 chilometri orari, provocò gravi danni a infrastrutture e navi. Dalla cronaca dell'apocalisse alla ricostruzione della principale opera di tutela dello scalo, rimasta indenne alla violenta tempesta. L'esperto: "E' in grado di resistere a fenomeni di notevole entità" Onde gigantesche, vento, navi affondate, bacini alla deriva, infrastrutture portuali danneggiate. Un pezzo della città preso a schiaffi, il porto quasi completamente distrutto. È la cronaca dell'apocalisse, quella del 25 ottobre 1973. Alzi la mano chi, tra gli over 60-65, non ricorda quella funesta giornata, passata alla storia come “quella della mareggiata”.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Ciclone Harry, da dove arrivano le onde record che hanno devastato le coste del Sud. Pasini (Cnr): “Non siamo preparati”

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni alle coste del Sud, generando onde di portata eccezionale.

VIDEO | Ciclone Harry, dopo la mareggiata chiuse due aree al Foro Italico per motivi di sicurezza

Dopo il passaggio del ciclone Harry, il Comune ha deciso di chiudere due zone del Foro Italico.

Mareggiata sul litorale romano, cinque persone tratte in salvo al largo. Le onde fino a due metriOnde alte fino a due metri e venti a 70 km orari. Il litorale romano è stato sferzato per tutta la notte da una forte mareggiata che ha messo in difficoltà l'equipaggio di una imbarcazione rimasta in ... rainews.it

Ciclone Harry: mareggiata storica sullo Ionio, onde fino a 10 metri; ecco perché è stata così violentaPoco distante, a Furci Siculo, la forza del mare ha invaso il lungomare raggiungendo la sede viaria. Secondo le rilevazioni, le onde hanno sfiorato i 6 metri d'altezza, causando allagamenti diffusi e ... ilmeteo.it

