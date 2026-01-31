La mostra dedicata a Sandokan in Calabria è stata prorogata fino al 30 aprile. I visitatori possono ancora scoprire le location e le suggestioni della serie, tra fotografie, scenografie e pezzi originali. La mostra, allestita in diversi spazi, permette di rivivere le avventure dell’eroe di Salgari e di immergersi nei luoghi che hanno fatto da sfondo alle sue storie.

La mostra “Sandokan in Calabria – i luoghi della serie”, dedicata all’icona letteraria creata da Emilio Salgari, è stata prorogata fino al 30 aprile. L’esposizione, ospitata in una delle sedi storiche del centro storico di Cosenza, si è trasformata in un viaggio immersivo tra immagini, documenti originali e ricostruzioni scenografiche che rivelano il legame tra il mito del pirata indiano e il territorio calabrese. Non si tratta di una semplice esposizione di oggetti: è un’analisi approfondita del perché la Calabria, con il suo paesaggio montuoso, le coste rocciose e i borghi medievali, sia stata scelta come scenario ideale per ambientare le avventure di Sandokan, il “Tigre di Malesia” che ha affascinato generazioni di lettori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La magia di Sandokan si prolunga in Calabria con una mostra che esplora luoghi e suggestioni della serie

