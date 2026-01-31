la lettera di papa leone per i 30 anni del foglio

Papa Leone ha scritto una lettera per festeggiare i 30 anni del Foglio. Nel messaggio, il Papa esprime i suoi auguri al direttore e ai lettori del giornale, riconoscendo l’importanza dell’anniversario. La missiva arriva in un momento in cui il giornale taglia il traguardo di tre decenni di attività.

Caro direttore, con piacere rivolgo a lei e ai lettori de Il Foglio i miei auguri per il 30° anniversario dalla nascita del giornale. In anni di così grande cambiamento, la presenza di una offerta plurale nel campo della informazione, alla quale con il vostro lavoro avete contribuito, è stata ed è garanzia di libertà. La possibilità di diffondere opinioni diverse, e di offrire interpretazioni diverse dei fatti, è il fondamento concreto di quel libero confronto di idee senza il quale non c'è libertà di pensiero, ma la negazione della dignità di ogni essere umano e del suo d?ritto a pensare. Per questo occorre promuovere il dialogo e non arrendersi ad una polarizzazione estremista e ingannevole che riduce la realtà ad una sua parodia, le radici culturali e religiose quasi ad etichette da esibire, il pensiero ad un calcolo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Nei giorni scorsi è circolata una lettera di Papa Leone indirizzata al Foglio, in cui invita a non cadere nella trappola della polarizzazione estrema.

Nel 2023, una lettera di Mattarella a Papa Leone XIV ricorda l’impegno dell’Italia per la pace e il ripudio della guerra.

