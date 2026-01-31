La Juvecaserta ospita Quarrata dell' ex Mei | l' obiettivo è allungare la striscia di vittorie

La Juvecaserta torna a giocare tra le mura di casa al palaPiccolo, che per l’occasione registra il settimo pubblico sold out consecutivo. Questa sera affronta il Quarrata dell’ex Mei, con l’obiettivo di allungare la serie di vittorie e consolidare la posizione in classifica. Gara importante, quindi, per i padroni di casa, che vogliono continuare il buon momento e regalare un’altra soddisfazione ai propri tifosi.

La Paperdi Juvecaserta torna al palaPiccolo, che fa registrare il settimo sold out consecutivo, per affrontare il Consorzio Leonardo Dany Quarrata nella ventiquattresima giornata del campionato di serie B nazionale, quinta del girone di ritorno.

La Juvecaserta torna in campo con il supporto di MyWell, che si conferma sponsor ufficiale della squadra.

Coach Lardo: Nessuna distrazione. Affrontiamo una squadra che è abituata a lottare, che comunque si gioca tutte le partite a viso aperto e ha una difesa organizzata e molto energica

MyWell match sponsor per la sfida tra Juvecaserta e Quarrata
Domenica il centro sportivo casertano allestirà alcune attività dedicate ai tifosi bianconeri, ai quali verrà consegnato un piccolo gadget in omaggio e un coupon. Inoltre saranno premiati Andrea Lo Bi

