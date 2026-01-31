La Igor smentisce la crisi | Bernardi legato al club fino al 2027
La Igor smentisce le voci di crisi e conferma il legame con Bernardi fino al 2027. La società ha pubblicato una nota ufficiale per chiarire la situazione, lasciando da parte le polemiche dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia. Nessun problema in casa, assicurano.
Nessuna crisi in casa Igor.A dirlo è la società in una nota ufficiale, dopo le polemiche per la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia. “A fronte delle voci riportate negli scorsi giorni da diversi media, di settore e non, Igor Volley desidera precisare che pur a fronte della delusione per la.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Argomenti discussi: Volley femminile, la Igor smentisce le voci di un possibile esonero di coach Lorenzo Bernardi; Panchina a rischio per Lorenzo Bernardi alla Igor Volley Novara? Il club smentisce.; Igor Volley, il club smentisce le voci di un possibile esonero di Bernardi; Problemi all'Igor Volley? La società risponde alle illazioni e conferma la fiducia ad allenatore e squadra.
La Igor smentisce la crisi: Bernardi legato al club fino al 2027Nessuna crisi in casa Igor. A dirlo è la società in una nota ufficiale, dopo le polemiche per la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia. A fronte delle voci riportate negli scorsi giorni da diver ... novaratoday.it
La Igor Volley vince contro il Lodz, Bernardi: «Troppa tensione in avvio di gara, poi la squadra si è sciolta»Lorenzo Bernardi e Federica Squarcini commentano la vittoria della Igor Volley Novara sul Budowlani Lodz: le loro dichiarazioni. lavocedinovara.com
#serieA1 Igor Volley Novara #coach #LorenzoBernardi SERIE A1. L'Igor Volley 'conferma' coach Lorenzo Bernardi NOVARA. La dirigenza smentisce il cambio di direzione tecnica della squadra https://www.baloovolley.it/index.phpoption=com_content&view= - facebook.com facebook
