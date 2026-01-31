la giustizia non si misura solo in tempi ma in diritti garantiti per ogni imputato

Durante l’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2026 al Palazzo di Giustizia di Catanzaro, Vincenza Matacera, presidente dell’Ordine degli Avvocati, ha lanciato un messaggio chiaro. Ha detto che la vera misura della giustizia non sono i tempi dei processi, ma i diritti che vengono garantiti a ogni imputato. Un richiamo a un sistema più equo, che non si limiti a rispettare le scadenze, ma che assicuri realmente la tutela delle persone coinvolte.

La presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, Vincenza Matacera, ha lanciato un monito sul senso vero della giustizia durante l’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2026, tenutasi nel Palazzo di Giustizia della città. Il suo intervento, pronunciato davanti a magistrati, rappresentanti del Csm, del Ministero della Giustizia e alla comunità forense, ha messo al centro un principio fondamentale: la giustizia non si misura solo in tempi brevi o procedure veloci, ma nella tutela concreta dei diritti di ogni imputato. La presidente ha sottolineato che l’efficienza, se non accompagnata da garanzie reali, rischia di svuotare il diritto di difesa, elemento centrale del sistema giuridico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

