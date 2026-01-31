La giornata nera dei pendolari | Sedici ore di ritardi in un giorno Così si affossa il trasporto pubblico

Questa mattina, i pendolari si sono svegliati con l’incubo di un’altra giornata di disservizi. I treni sono rimasti fermi o in ritardo per oltre sedici ore, dalle prime ore del mattino fino a sera. La situazione ha causato disagi enormi a chi viaggia ogni giorno per lavoro o studio. Nessuna spiegazione ufficiale o scuse, solo la cronaca di un problema che si ripete troppo spesso.

"Sedici ore di ritardi ininterrotti, dalle 5 del mattino fino alle 21. Nessuna polemica strumentale, solo la cronaca di quanto accaduto. Così si rischia di affossare il trasporto pubblico". Giornata nera, quella di giovedì 29, per i pendolari del Sud Milano e del Lodigiano, alle prese con una raffica di ritardi e cancellazioni che ha riguardato le linee ferroviarie S1 e S12, molto utilizzate da lavoratori e studenti di San Zenone al Lambro, Melegnano, San Giuliano e San Donato. Un circuito di disagi che ha reso un’odissea gli spostamenti in treno da e verso Milano. A segnalare i disservizi è il Comitato dei pendolari del Sud Milano e del Lodigiano, da sempre attivo per chiedere un sistema di trasporto pubblico più efficiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A gennaio si terrà a livello regionale un incontro dedicato al monitoraggio del trasporto pubblico ferroviario sulla linea Roma-Firenze.

