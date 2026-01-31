La foto di Alex Pretti mentre lavora per riabilitare i soldati mutilati in Afghanistan è opera dell’AI

Una foto che mostra Alex Pretti mentre si occupa di riabilitare soldati in Afghanistan sta facendo il giro sui social. La immagine, però, è stata generata dall’intelligenza artificiale e non rispecchia una scena reale. Dopo la notizia della sua uccisione, avvenuta per mano di agenti dell’ICE, questa immagine ha generato confusione e polemiche. La famiglia e gli amici di Pretti chiedono di fare chiarezza sulla verità dei fatti.

Dopo l'omicidio dell'infermiere Alex Pretti ad opera degli agenti dell'ICE, circola un'immagine che lo ritrarrebbe al lavoro con soldati mutilati in Afghanistan. Secondo i post, la scena dimostrerebbe il suo impegno nella riabilitazione dei veterani di guerra. L'immagine è stata diffusa in particolare su X e Facebook, ma si tratta di una scena generata dall'AI. Per chi ha fretta. Pretti non si occupava di fisioterapia, mentre risultava specializzato in terapia intensiva.. Come spiegato su X e Facebook il 28 gennaio, la bandiera USA nell'immagine è sbagliata, evidenziando l'errore dell'AI..

