La partita tra Benfica e il suo avversario in Champions si è conclusa con un finale imprevedibile. Il gol di Anatoly Trubin, che ha portato il Benfica ai playoff, ha fatto salire il nervosismo tra i giocatori delle due squadre. La partita è stata caotica e piena di imprevisti, e nessuno si aspettava che il Benfica avrebbe dovuto ancora segnare un gol per passare il turno. Un momento intenso che resterà nella memoria dei tifosi.

Il gol di Anatoly Trubin che ha spedito il Benfica nei playoff di Champions League ha regalato uno dei momenti di pathos più caratterizzanti della prima fase della ex Coppa dei Campioni. Con ogni probabilità, analizza Athletic, questo non sarebbe accaduto in un tradizionale girone a quattro squadre come era nel vecchio format della Coppa. Allo stesso modo, però, la pagina sportiva del quotidiano newyorkese parla “ di una Champions piuttosto gonfia, distribuita su otto giornate, che nella sua seconda stagione ha offerto, nel complesso, poca tensione. Il nuovo modello ha i suoi meriti; anche quello vecchio li aveva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La formula Champions è divertente ma caotica, nemmeno il Benfica aveva capito che doveva segnare ancora un gol

Il Benfica ha fatto festa all’ultimo secondo, eliminando il Real Madrid con un gol di testa del portiere Anatolij Trubin al 97esimo minuto.

Chiara Beccari, attaccante della Juventus Women, ha affrontato i giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Women’s Champions League contro lo St.

Champions League highlights: Victory at Benfica thanks to Schick goal

