la fondazione arezzo intour si presenta in seno al progetto giotto

La Fondazione Arezzo Intour ha annunciato ufficialmente la propria partecipazione al progetto Giotto. La presentazione si è svolta ieri, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Arezzo come centro di storia e arte. L’iniziativa, promossa da Manageritalia Toscana e Federmanager Toscana, coinvolge anche l’Università di Firenze e altre associazioni di categoria. La Fondazione si impegna a valorizzare il patrimonio locale, puntando a attirare più visitatori e a promuovere il territorio.

Arezzo, 31 gennaio 2026 – La Fondazione Arezzo Intour ha presentato il proprio lavoro in seno al progetto Giotto, un'iniziativa ideata da Manageritalia Toscana e Federmanager Toscana, realizzata in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze,, con il contributo di Confindustria Toscana Centro e Costa (Delegazione di Firenze) e Confcommercio Firenze e Arezzo. Da quest'anno inoltre Giotto è integrato nei programmi ufficiali del l'Università di Firenze dedicati alla formazione, all'avviamento al lavoro e all'imprenditorialità: il progetto mette in contatto circa trenta neolaureati con aziende toscane interessate a valorizzare nuove competenze qualificate.

