la fiorini inizia il girone di ritorno a villorba

La Fiorini Pesaro Rugby torna in campo per il girone di ritorno della serie A. La squadra sfiderà Villorba domenica 1 febbraio alle 14,30. La partita si gioca in trasferta e sarà un primo banco di prova dopo la pausa. I giocatori sono pronti a scendere in campo per cercare di portare a casa i primi punti del nuovo turno.

La Fiorini Pesaro Rugby, serie A, inizia il girone di ritorno a Villorba. Si gioca domenica 1 febbraio alle 14,30. "Veniamo da una settimana positiva, il morale è alto, dopo tre sconfitte una bella vittoria come quella di Badia ci ha fatto molto bene". Il capitano, Diego Antonelli, fa il punto in casa giallorossa. Una sfida diretta per Fiorini Pesaro Rugby e Omar Villorba, separate da un solo punto in classifica. La formazione pesarese è 3° con 27 punti, seguita al 4° gradino dai veneti con 26. "Stiamo lavorando bene per preparare la prossima partita, però si respira una bella aria – prosegue Antonelli -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Fiorini Pesaro Rugby torna a sorridere dopo la vittoria conquistata a Badia.

Inizia il girone di ritorno per la Italbio Energy NP Monteroni, che affronta in casa l'AP Monopoli.

