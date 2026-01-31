La fine del soft power e l’era della potenza transazionale | così cambiano gli Usa di Donald Trump

Gli Stati Uniti cambiano passo. Con le nuove strategie di sicurezza e difesa pubblicate a fine 2023, la politica estera americana si sposta da un soft power a un approccio più diretto e negoziale. La svolta segna un passaggio chiave, con Washington che punta meno sulla diplomazia classica e più sulla capacità di imporre la propria volontà attraverso azioni concrete.

La pubblicazione della nuova Strategia di Sicurezza Nazionale statunitense, avvenuta a dicembre, e quella della nuova Strategia di Difesa Nazionale di gennaio, hanno messo nero su bianco quella che ormai è diventata la nuova politica estera degli Stati Uniti, facendo segnare una svolta che appare epocale nel modo in cui gli Usa si pongono nei confronti del mondo. Più ancora è stato l’ intervento di Donald Trump al forum economico internazionale di Davos a mettere in chiaro questo cambiamento: non si è trattato semplicemente dell’ennesimo discorso provocatorio, bensì il discorso del presidente Usa ha incarnato nettamente un nuovo tipo di colonialismo delle grandi potenze, ovvero transazionale, coercitivo, senza scuse e privo di rimorsi storici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

