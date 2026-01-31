La Fiera in crisi cambia data Pochi esercenti e visitatori | La spostiamo in un festivo

La Fiera di Marzo di Vigevano cambia data per cercare di attirare più visitatori. Con pochi esercenti e meno pubblico, gli organizzatori hanno deciso di spostarla in un giorno festivo. La scelta mira a riaccendere l’interesse e vedere se così si può salvare l’evento. La fiera, che ogni anno attirava molti, quest’anno si presenta con un volto diverso.

Il tentativo di ridare vigore alla tradizionale Fiera di Marzo di Vigevano passa dallo spostamento della data. L’edizione 2026 è infatti prevista per il 29 marzo, che è una domenica. Da sempre l’appuntamento ospitato dal piazzale della Fiera, lo stesso nel quale si tiene il mercato bisettimanale, era previsto per il secondo lunedì del mese che quest’anno sarebbe stato il 10. Già da alcune edizioni però è stata evidenziato un rilevante calo sia di esercenti presenti che di visitatori. Così si è pensato di posticiparla sperando in migliori condizioni meteo e collocarla soprattutto in una giornata di festa nella quale, almeno potenzialmente, il numero dei visitatori potrebbe essere significativamente più consistente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

