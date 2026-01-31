La fiaccola olimpica continua il suo percorso in provincia di Sondrio. Dopo aver passato ieri a Livigno, oggi si sposta ancora, attraversando le strade della zona. La corsa della torcia si fa strada tra le persone, che si radunano lungo il tragitto per vedere da vicino il simbolo delle Olimpiadi.

Il viaggio della fiaccola olimpica prosegue il suo itinerario attraverso la provincia di Sondrio, dopo aver già toccato nella giornata di ieri la località di Livigno. Il programma odierno si apre in Alta Valle, precisamente a Bormio, dove il transito della staffetta è previsto nella fascia oraria compresa tra le 12:40 e le 13:32. La fiaccola illuminerà anche Bormio Ski, uno dei palcoscenici più prestigiosi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il luogo scelto per le gare di sci alpino maschile e l’esordio olimpico dello scialpinismo. Protagonista assoluta sarà la leggendaria Pista Stelvio, considerata tra i tracciati più tecnici e difficili al mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Fiaccola scende in pista

La Fisica si presenta a Bormio con il supporto di un influencer esperto, offrendo uno sguardo chiaro e approfondito su come gli atleti riescano a eseguire salti e curve a elevate velocità senza perdere stabilità.

