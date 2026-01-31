La festa Cioccolato protagonista in centro

La piazza Alberica si riempie di dolci e voci di bambini e adulti. Oggi e domani, dalle 10 alle 22, si tiene la prima edizione della Festa del cioccolato artigianale. Le bancarelle offrono specialità fatte a mano, tra cioccolato fondente, al latte e praline. La gente si ferma a assaggiare, scambia due parole con i venditori e si lascia tentare dalle novità. L’evento sta attirando molte persone che vogliono godersi un pomeriggio di dolcezza nel cuore della città

Anche oggi e domani dalle 10 alle 22 in piazza Alberica ci saranno le specialità dolciarie della prima edizione della 'Festa del cioccolato artigianale'. Un viaggio goloso tra le eccellenze italiane del cioccolato artigianale dove i maestri cioccolatieri provenienti da diverse regioni italiane, faranno scoprire i segreti di un prodotto unico, frutto di antiche tradizioni tramandate di generazione in generazione. Praline, chicchi di caffè ricoperti di cioccolata, gianduiotti artigianale, scorze di limone al cioccolato, cioccolatini ripieni, cioccolato a pezzi, bianco, nero, al pistacchio e in tantissime altre varietà.

