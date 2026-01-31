La falsa foto di Michelle Obama uomo
Circolano su Facebook alcune foto che mostrano Barack Obama accanto a un uomo, ma si tratta di un falso. Le immagini sono state condivise molte volte, creando confusione tra gli utenti. In realtà, si tratta di una foto manipolata, senza alcuna base reale. La polemica si è fatta subito intensa, ma i fatti sono chiari: non c’è nessun
Diverse condivisioni Facebook riportano una immagine in cui si vedrebbe il futuro presidente Barack Obama affianco a un uomo. Un confronto fotografico lascia intendere che si fosse trattato della moglie Michelle Obama prima di cambiare sesso. In realtà l’immagine è stata alterata. Per chi ha fretta:. L’immagine in oggetto è stata alterata.. Analisi. Il confronto fotografico che suggerirebbe il cambio di sesso di Michelle Obama è il seguente: Come è stato confezionato il confronto fotografico. Come già spiegato dai colleghi di AFP e Maldita, l’immagine in oggetto, come altre scattate nello stesso periodo, risultano alterate in modo da far sembrare la giovane Michelle Obama un uomo.🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Michelle Obama
Michelle Obama irriconoscibile: l'ultima foto di Natale
“Avete idea di come Michelle Obama abbia improvvisamente perso tutto questo peso a 61 anni?”: i commenti in rete sulle nuove foto della ex first lady e le illazioni su Ozempic
Barack and Michelle Obama take part in the viral trend, and we just love it : imopodcasts/IG
Ultime notizie su Michelle Obama
Argomenti discussi: La falsa foto del responsabile dell’approvvigionamento alimentare dell’esercito ucraino; Se l’intelligenza artificiale non riconosce i video generati con l’IA; Come individuare un’immagine AI: 6 segni rivelatori che è falsa e i miei rilevatori gratuiti; Questo tributo ad Alex Pretti con un cartellone digitale a Times Square è falso.
La falsa foto di Michelle Obama uomoDiverse condivisioni Facebook riportano una immagine in cui si vedrebbe il futuro presidente Barack Obama affianco a un uomo. Un confronto fotografico lascia intendere che si fosse trattato della ... open.online
La falsa foto del responsabile dell’approvvigionamento alimentare dell’esercito ucrainoSi tratta di un'immagine generata con l'AI L'articolo La falsa foto del responsabile dell’approvvigionamento alimentare dell’esercito ucraino proviene da Open. msn.com
Michelle Obama mantiene uno stile raffinato e sobrio, mentre Melania Trump opta per uno stile audace e d'impatto. Quale stile sembra giusto per questa serata, e perché #MichelleObama #MelaniaTrump #StileAbitoNero #fblifestyle Getty Images - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.