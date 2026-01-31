La falsa foto di Michelle Obama uomo

Circolano su Facebook alcune foto che mostrano Barack Obama accanto a un uomo, ma si tratta di un falso. Le immagini sono state condivise molte volte, creando confusione tra gli utenti. In realtà, si tratta di una foto manipolata, senza alcuna base reale. La polemica si è fatta subito intensa, ma i fatti sono chiari: non c’è nessun

Diverse condivisioni Facebook riportano una immagine in cui si vedrebbe il futuro presidente Barack Obama affianco a un uomo. Un confronto fotografico lascia intendere che si fosse trattato della moglie Michelle Obama prima di cambiare sesso. In realtà l’immagine è stata alterata. Per chi ha fretta:. L’immagine in oggetto è stata alterata.. Analisi. Il confronto fotografico che suggerirebbe il cambio di sesso di Michelle Obama è il seguente: Come è stato confezionato il confronto fotografico. Come già spiegato dai colleghi di AFP e Maldita, l’immagine in oggetto, come altre scattate nello stesso periodo, risultano alterate in modo da far sembrare la giovane Michelle Obama un uomo.🔗 Leggi su Open.online

