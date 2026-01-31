La domenica del Partenio | la risposta dell’Avellino e il senso del percorso

La domenica del Partenio si è accesa con una vittoria importante dell’Avellino. I biancoverdi hanno battuto il Cesena 3-1, aggiungendo tre punti alla classifica e rilanciando le proprie speranze. La partita è stata semplice e concreta, senza troppi fronzoli, con i giocatori che hanno messo in campo cuore e determinazione. Una risposta chiara, senza proclami, che dimostra come il percorso della squadra sia ancora lungo ma con segnali positivi.

Avellino, 31 gennaio 2026 - L’Avellino batte il Cesena 3-1 e rimette in fila la giornata. Senza proclami. Senza illusioni. Con quello che c’è.La partita si apre male. Il Cesena colpisce subito: traversa e poi gol di Olivieri all’8’. L’Avellino va sotto quasi senza accorgersene. È uno di quei.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Partenio Stadio Avellino in Serie B: al Partenio l’anteprima del docufilm sulla storica promozione Il 23 dicembre 2025, il Cinema Teatro Partenio di Avellino ospiterà l’anteprima del docufilm dedicato alla storica promozione dell’Avellino dalla Serie C alla Serie B, un evento che celebra un momento fondamentale nella storia della squadra e della città. Biasci dopo Avellino-Cesena 3-1: “Il Partenio deve essere la nostra forza” Dopo il successo per 3-1 contro il Cesena al Partenio-Lombardi, Tommaso Biasci si ferma a parlare in mixed zone. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Partenio Stadio Argomenti discussi: Irpiniavventura: a caccia di tartufi nel cuore del Partenio; Mercogliano celebra 6 nuovi Alberi Monumentali riconosciuti dalla Regione Campania; Avellino: sedute individuali al Partenio-Lombardi, ecco la Curva Sud; Meteo a Napoli e in Campania, le previsioni della settimana: fine di gennaio piovosa e ventilata. Proprio come quest'anno, anche nel 1981 il 25 gennaio cadde di domenica. Quel giorno l'Avellino tornò a giocare al Partenio, a due mesi di distanza dal terremoto che aveva trasformato lo stadio in un punto di accoglienza per le famiglie terrorizzate dalla terra x.com Domenica 25 Gennaio_Pranzo al Palazzo Ducale Vivi una giornata all’insegna del gusto e della storia, scopri la bellezza del Palazzo Ducale Pignatelli della Leonessa, una location unica del XVII sec. alle porte del Parco Regionale del Partenio Info e pre - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.