La difesa aerea contro i droni si fa anche con le microonde

La lotta contro i droni in Ucraina si intensifica. Le forze militari usano anche le microonde per disturbare i velivoli nemici. Il cielo sopra il paese è ormai pieno di droni di ogni tipo, che volano costantemente sopra le linee di fronte. La presenza di apparecchiature di sorveglianza e attacco è così alta che diventa difficile distinguere tra i velivoli e il cielo stesso. La tecnologia delle microonde si aggiunge alle strategie per cercare di bloccare queste minacce in tempo reale.

Nel cielo sopra l’Ucraina non c’è più uno spazio vuoto. Ogni chilometro di fronte è saturato da droni da ricognizione, droni d’attacco e intercettori più o meno improvvisati. Quella porzione di spazio operativo ad altezze basse è diventata importante tanto quanto l’artiglieria o le trincee. È un ambiente affollato e ostile, in cui trovare sistemi di difesa efficaci ed efficienti è sempre più difficile. In questi quattro anni di guerra, le contromisure tradizionali hanno mostrato alcuni limiti. Il jamming (l’interruzione o la degradazione della comunicazione dei velivoli senza pilota con la base) può essere aggirato con droni a fibra ottica, le munizioni cinetiche sono costose, i laser soffrono le condizioni atmosferiche.🔗 Leggi su Linkiesta.it

