La Cupid' s Arrow di Nabla è la matita per un trucco all over

La Cupid's Arrow di Nabla sta facendo impazzire gli appassionati di trucco. Su YouTube, TikTok e Instagram, molti la cercano e ne parlano come del prodotto più desiderato del momento. Le recensioni sono positive e spingono sempre più persone a provarla.

Una categoria che sta conquistando molti, vista l'ossessione incessante per le lip combo, è quella delle matite multiuso con cui contornare labbra e occhi con estrema facilità e precisione. Al fianco di quella marrone di Make Up For Ever – amata anche da Hailey Bieber e Bella Hadid –, si inserisce la Cupid's Arrow di Nabla: una matita sfumabile, long lasting e disponibile in tanti colori che si adattano a qualsiasi incarnato. Di lei se ne parla praticamente ovunque, dai canali Youtube ai di TikTok e Instagram, dove ha conquistato tutti proprio per via della sua versatilità d'impiego su occhi e labbra (ma anche il resto del viso), per la facilità d'uso e, non meno importante, per la sua durevolezza (ovunque venga applicata).

