Questa settimana si alza il sipario su un evento che mette in scena la cultura Rom e Sinti a New York. Il 2 febbraio, alla Carnegie Hall, si terrà il Concert for the Day of Remembrance, organizzato dalla Union of Roma Communities in Italy. Un’occasione per far conoscere la musica e le tradizioni di queste comunità a un pubblico internazionale, in un luogo simbolo della musica mondiale.

Il prossimo 2 febbraio presso la prestigiosa Carnegie Hall di New York, si terrà il Concert for the Day of Remembrance Samudaripen, promosso e organizzato dalla Union of Roma Communities in Italy in occasione della Giornata internazionale della memoria.L’evento, realizzato con il patrocinio e.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Gennaro e Santino Spinelli, originari di Lanciano, sono protagonisti a New York in occasione della giornata della memoria dei Rom e Sinti.

L’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Comune di Forlì, presenta “Vittoriosi al fin liberi siam” di Chiara Nencioni.

Spinelli: «Il genocidio di rom e sinti non è ancora finito»Il giovane musicista, che si è esibito alla Scala, nei maggiori teatri del mondo, nell’aula Nervi, parla dell’olocausto dimenticato e dei tanti pregiudizi che circondano la cultura rom ... famigliacristiana.it

La cultura Rom e Sinti conquista l’America: Gennaro e Santino Spinelli alla Carnegie HallNew York - In occasione della Giornata internazionale della Memoria, si terrà il 2 febbraio alle 20 alla Carnegie Hall di New York il Concert for the Day of Remembrance / Samudaripen, promosso e organ ... 9colonne.it

