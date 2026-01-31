La città ideale | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 31 gennaio

Questa sera su Rai 3 va in onda la nuova puntata de La città ideale, condotta da Massimiliano Orsini. Si parla di come potrebbe cambiare la vita nelle città del futuro, con ospiti e anticipazioni. La trasmissione va in onda alle 21,30 e promette di approfondire temi legati all’urbanistica e alle innovazioni che ci aspettano.

Questa sera, sabato 31 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La città ideale, programma Rai condotto da Massimiliano Orsini che nasce per rispondere a una domanda: "Come vivremo domani?". Sette puntate in onda in prima serata dagli studi Fabrizio Frizzi, a Roma, dove prenderanno forma ogni settimana anche i viaggi affrontati da Ossini nei centri urbani più all'avanguardia del pianeta. Tra testimonianze dirette e immagini anche spettacolari, il programma cercherà di dare risposte concrete, mostrando che un mondo diverso è già possibile.

