La Cesena 2005 deve invertire la rotta Domenica contro la Vis San Giovanni

La Cesena Basket 2005 si prepara alla partita di domenica contro la Vis San Giovanni. La squadra ha bisogno di una vittoria per cambiare rotta e dare un segnale forte ai tifosi. Non sarà semplice, ma i giocatori sono determinati a scendere in campo con questa idea in testa. Domenica, i bianco-rossi devono dimostrare di poter risalire la china e riprendere fiducia.

Non sarà facile, ma serve mandare un segnale. E l’unico segnale davvero interessante, domani, domenica primo febbraio, per la Cesena Basket 2005 sarà quello di vincere. Anche se l’avversario sarà la Vis San Giovanni in Persiceto, comodamente quarta nel campionato di Divisione Regionale 1, a quota 20 punti, un abisso in più rispetto agli 8 fin qui messi in cascina dalla squadra di coach Marco Vandelli, che dunque ha vinto 4 partite in tutta la stagione, tutte in trasferta e tutte da troppo tempo. Per questo serve invertire la rotta, senza stare a guardare la classifica, la buona o la cattiva sorte (che una partita di basket non è un matrimonio), l’arbitro che si è distratto o gli avversari che sono spigolosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Cesena 2005 deve invertire la rotta. Domenica contro la Vis San Giovanni Approfondimenti su Cesena 2005 Tre sconfitte con un copione simile. Vis, è ora di invertire la rotta La squadra di Pesaro affronta un momento difficile, con tre sconfitte consecutive che ripropongono le difficoltà emerse nelle ultime partite. LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: Vinatzer deve invertire la rotta Benvenuti alla diretta dello slalom di Wengen, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cesena 2005 Argomenti discussi: La Cesena 2005 deve invertire la rotta. Domenica contro la Vis San Giovanni; Cesena Basket 2005 - BNBA ROUTE64 69-71 (25-17, 37-39; 43-60). La Cesena 2005 ancora a secco in casa. Al Palaippo a fare festa è stata BaricellaMastica amaro la Cesena Basket 2005 che continua a non trovare la vittoria interna nel campionato di Divisione Regionale ... msn.com Non hai ancora pensato al regalo di San Valentino Quest’anno evita i soliti fiori e scegli qualcosa che si vive davvero. San Valentino in Love è il pacchetto firmato VIS Urban & Suites ideato per sorprendere, fermare il tempo e regalare un’esperienza da c - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.