La bufala della dottoressa che rifiuta di curare un sostenitore di Trump

Una clip condivisa su Facebook mostra una dottoressa americana che si rifiuta di aiutare un paziente con un cappello MAGA. Il video ha già fatto il giro dei social, ma c’è chi sospetta che sia una fake news. Nessuna conferma ufficiale sulla vicenda, mentre gli utenti continuano a discuterne.

Diverse condivisioni Facebook riportano una clip dove si vede una dottoressa americana rifiutarsi di assistere un paziente che indossa un cappello MAGA, dunque si tratterebbe di un sostenitore di Donald Trump. Si tratta però di una scena recitata ad arte. Per chi ha fretta:. Il filmato è in realtà una fiction.. Analisi. Le condivisioni della clip nelle pagine italiane possono presentare la seguente didascalia: Un medico si rifiuta di curare un paziente perché sostenitore di Trump. Questa è la “popolarità” di cui gode l’ossigenato amico dei kazari attualmente negli States, Le notizie che arrivano, confermate da video dei media americani, sono quelle di un Paese sull’orlo di una guerra civile.🔗 Leggi su Open.online

