La bufala della donazione di Springsteen alla famiglia di Renee Good

Negli ultimi giorni sui social si è diffusa una voce che Bruce Springsteen avrebbe donato 500 mila dollari alla famiglia di Renee Good. La notizia non ha nessun riscontro ufficiale e sembra essere una bufala. Nessuna fonte affidabile ha confermato l’evento, e molti utenti si sono accorti che si tratta di una fake news. La storia ha preso piede rapidamente, ma al momento non ci sono prove che possa essere vera.

Negli ultimi giorni sta circolando sui social media, una notizia secondo cui Bruce Springsteen avrebbe donato 500.000 dollari alla famiglia di Renee Nicole Good, la donna di 37 anni uccisa il 7 gennaio 2026 a Minneapolis durante un'operazione dell'Ice. Questa narrazione mescola fatti reali e informazioni inventate, contrapponendo presunte donazioni del musicista a quelle raccolte a favore della vittima e dell'agente coinvolto nell'uccisione. Per chi ha fretta:. La donazione di Bruce Springsteen non risulta: non esistono prove o dichiarazioni ufficiali che confermino una donazione da 500.000 dollari.

