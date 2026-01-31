L’ eredità del Cappellificio | il vecchio cilindro di re Umberto I ritorna nelle stanze della Villa

Monza torna a riaccendere i riflettori sulla Villa Reale, dove il vecchio cilindro di re Umberto I potrebbe essere rimesso in mostra. Il cappello, che sembrava dimenticato tra le antiche stanze, potrebbe presto tornare a far parte dell’insieme di oggetti che raccontano il passato del sovrano. La scoperta ha sorpreso chi frequenta la residenza storica, lasciando intuire che l’eredità del Cappellificio è ancora viva e capace di sorprendere.

Monza – Il cappello di Umberto I potrebbe trovare posto sul tavolo del guardaroba, in Villa Reale, proprio nelle stanze del re, come se fosse stato posato lì distrattamente, poco fa. Mentre stanno ritornando alla Reggia di Monza numerosi arredi di quegli anni dispersi nei palazzi di alta rappresentanza, prendono forma i primi contatti tra il Consorzio Parco e Villa e il Museo etnologico di Monza e Brianza, per un’ipotesi di collaborazione e condivisione di fotografie e documenti che potrebbero essere utili a eventuali restauri. Un pezzo forte è il cappello del re, un cilindro ritrovato dalla prima presidente del Museo etnologico, Anna Sorteni, alla fine degli anni ‘90 e ora custodito nell’ala sinistra della Villa, dove ha sede il museo etnologico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

