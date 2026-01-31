Ktm RC 160 e Yamaha R15 | belle e impossibili

Le due moto sono state al centro di una discussione tra appassionati di moto sportive. La Ktm RC 160 e la Yamaha R15 sono due modelli molto simili: piccole, leggere e veloci, pensate per chi cerca emozioni a un prezzo accessibile. Tuttavia, non vengono importate ufficialmente in Italia, quindi è difficile vederle sulle strade nostrane. Sono nate per il mercato asiatico, dove sono molto popolari, ma qui da noi restano un sogno per chi vorrebbe provarle.

Per la precisione sono 5.911 i km - di volo aereo - che dividono Roma da Nuova Delhi, capitale dell'India. Nonostante una distanza così importante, anche sul mercato indiano - e quello asiatico più in generale -, troviamo similitudini con le sfide che leggiamo mensilmente sul rapporto dell'Ancma, l'associazione sindacale che riunisce, tutela e promuove le aziende di veicoli a due ruote e non solo, in merito alle immatricolazioni dei veicoli. Ecco, anche laggiù si rinnova - sebbene con numeri ben diversi - la sfida tra Ktm e Yamaha. Nel segmento delle piccole sportive, restringendo il cerchio, la casa austriaca propone la RC 160, mentre quella giapponese la R15.

