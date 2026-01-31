KTM 890 SMT 2026 | restyling aerodinamico e palette cromatica aggressiva per un’identità da pista

KTM presenta la nuova 890 SMT del 2026, con un look più aggressivo e un design migliorato per affrontare la strada e la pista. La moto si distingue per un restyling aerodinamico che la rende più cattiva nell’aspetto, mentre la palette cromatica si fa più forte e incisiva. È pensata per chi cerca una sportiva che non si risparmia, capace di unire divertimento e stile in ogni viaggio.

KTM ha presentato la nuova 890 SMT per il 2026, una moto che ridefinisce il concetto di sportività quotidiana con un restyling che punta dritto al cuore del pilota appassionato. La versione aggiornata si distingue subito per una palette cromatica decisa: arancione, blu e nero si alternano con forza, ispirandosi direttamente ai colori delle monoposto da corsa. Questa scelta non è solo estetica, ma strategica: l’immagine generale della moto è stata rafforzata per trasmettere un’identità da pista, senza mai perdere la funzionalità per l’uso urbano e su strada. Il frontale è stato ridefinito con un parafango più basso e integrato, che allunga visivamente la linea e accentua la rigidità del design. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - KTM 890 SMT 2026: restyling aerodinamico e palette cromatica aggressiva per un’identità da pista Approfondimenti su KTM 890 SMT Flaminio, il restyling delle ex caserme porterà 890 posti auto. Quelli per i vecchi residenti saranno "solo" 200 Vale in pista con Yamaha. Ktm, tutto su Acosta. Bastianini: "Io ci sono» Valentino Rossi torna in pista con Yamaha, mentre le squadre sono tutte concentrate su Pedro Acosta, uno dei talenti più promettenti della MotoGp. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. KTM 890 SMT | tutte le MODIFICHE e PREZZI | 4K | Ultime notizie su KTM 890 SMT Argomenti discussi: KTM 890 SMT 2026: si aggiorna la Supermoto Touring [FOTO]; KTM 890 SMT 2026, nuove colorazioni e un look ancora più Ready to race; KTM 890 SMT 2026: nuovi colori e modifiche per esaltarne la vocazione sportiva; KTM presenta la 890 SMT 2026: ecco tutti i dettagli. Vediamo come cambia, quanto costa e quando arriva la crossover media più sportivaKTM presenta la 890 SMT 2026: ecco tutti i dettagli. Vediamo come cambia, quanto costa e quando arriva la crossover media più sportiva ... motorbox.com KTM 890 SMT 2026: nuova livrea per la crossover arancioneRuote da 17 abbinate a pneumatici Michelin PowerGP, per gestire al meglio il carattere esuberante della KTM 890 SMT fin dal primo colpo di acceleratore. La commercializzazione della KTM 890 SMT 2026 ... gpone.com La Toyota GR Yaris 2026 è una di quelle auto che ricordano perché ci siamo innamorati della guida. Ancora più affilata, ancora più cattiva, con un pacchetto aerodinamico che la avvicina ulteriormente al mondo dei rally e un assetto rifinito nei dettagli. Piccola, - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.