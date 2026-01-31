Kolo Muani alla Juve anche a piedi | ma resiste il muro Tottenham Contatti continui coi compagni l’ultima speranza è…

La trattativa per portare Kolo Muani alla Juventus è ancora aperta, anche se il giocatore non può muoversi a causa di un infortunio. La Juve cerca di convincere il Paris Saint-Germain, ma il Tottenham continua a resistere con un muro difficile da superare. I contatti tra i bianconeri e il giocatore restano intensi, e si prova a trovare un’intesa fino all’ultimo istante prima della chiusura del mercato.

Kolo Muani alla Juve anche a piedi: ma resiste il muro Tottenham. Contatti continui coi compagni, si proverà fino al gong. Il destino di Randal Kolo Muani e quello della Juventus sembrano legati da un filo invisibile che né il tempo né la distanza sono riusciti a spezzare. Nonostante il trasferimento al Tottenham in estate, l’attaccante francese è nuovamente “infatuato” del mondo bianconero. Gli orizzonti della trattativa restano complessi, ma la strategia della Continassa è chiara: forzare la mano attraverso la volontà del giocatore, sperando che sia lui stesso a indurre gli Spurs e il tecnico Thomas Frank a interrompere anticipatamente il prestito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

